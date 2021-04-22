الاردن تفرج عن 16 موقوفًا بهمة نشر الفتنة في المملكة

أفرجت محكمة النيابة العامة الأردنية اليوم الخميس 22-4-2021 عن 16 موقوفًا بتهمة نشر الفتنة في المملكة الأردنية والتي تعرف باسم "محاولة انقلاب الامير حمزة بن طلال بن الحسين".

وجاءت عملية الافراج وفقًا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، بناءً على توجيهات من الملك عبدالله الثاني لحرصه على مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن عملية الافراج عن الموقوفين الـ 16 جرت ضمن الأطر والمعايير القانونية في المملكة الأردنية.

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، لم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم