اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على "اسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس

طالب رئيس حكومة رام الله محمد اشتية اليوم الخميس 22-4-2021 بريطانيا بالضغط على "إسرائيل" لتمكين إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس بالترشح والانتخاب.

كما دعا اشتية لممارسة الضغط على "إسرائيل" للسماح بوصول مراقبين دوليين للأراضي الفلسطيني، مشددًا على أن الحكومة مصممة على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا، لتجديد الديمقراطية ومواجهة التحديات السياسية.

وقال اشتية: "إجراء الانتخابات بالقدس ضرورة وطنية وسياسية، الأمر لا يتعلق بعدد الناخبين وحقهم بالمشاركة، بل بالاعتراف الإسرائيلي أن القدس والمقدسيين ضمن النسيج السياسي والوطني الفلسطيني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".