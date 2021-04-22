رئيس ريال مدريد يسخر من مدرب ليفربول

سخر رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز اليوم الخميس 22-4-2021 من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وانتقاده لملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي الحالي.

وقال بيريز في تصريح اذاعي: "لا أعلم لماذا لم يحب كلوب ملعب فالديباس. لقد خسر هناك 3-1، تماما مثلما حدث في كييف".

ويقصد بيريز ما حدث في العاصمة الأوكرانية بفوز ريال مدريد على حساب "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بنتيجة 3-1 وتوج وقتها الملكي بلقبه الثالث عشر.

يُشار إلى أن كلوب شبه معقل النادي الملكي، بملاعب التدريبات، وهو ما أثار الانتقادات ضده، ليخرج بعدها ويؤكد أنه لم يرغب أن يكون غير محترم في تصريحاته، واعتذر عن ذلك.