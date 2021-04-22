قائمة بأبرز البرامج الدينية في رمضان 2021

شهدت البرامج الدينية في رمضان 2021 اهتمامًا كبيرًا من المسلمين في جميع انحاء العالم الأمر الذي دفعها لتصدر محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل.

ويأتي الاهتمام الكبير للبرامج الدينية لما تقدمه من محتوى مفيد جدًا ودروس وعبر والأهم من ذلك أنها تعد إحدى الطاعات التي تقرب الانسان إلى ربه.

وأمام الاهتمام الكبير على البحث حول البرامج الدينية فإننا في موقع فلسطين اليوم ننشر لكم كل ما يتعلق بالرامج الدينية في رمضان 2021

تفاصيل البرامج الدينية 2021

تعد برامج رمضان 2021 الدينية هي برامج تعرض أفكار دينية و معلومات دينية تفيد المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك 2021 .

أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 :

برنامج احسان من المستقبل:

هو برنامج يهدف الى تحسين المستقبل و نظرته الى التطور الصناعي و الزراعي و التكنلوجيا الذي يقدمه احمد الشقيري على قناة mbc1

يعرض البرنامج عدة تساؤلات حول التطورات التي حدثت في عصرنا الحالي مثل صناعة السيارات و التغيرات التي تحدث في تصنيعها و ايضا يتحدث عن الروبوتات و دورها في حياة الانسان و ما تستطيع فعله من مهام و يتحدث ايضا عن التطورات التي قد تحدث في المستقبل و هل التطور قد يكون خطرا على المجتمع والدين الإسلامي؟

برنامج مصر أرض الأنبياء:

هو برنامج يستعرض ارض مصر التي قد شهدت العديد من الانبياء و الرسل التي ذكرت في القران الكريم و الذي يعرض على قناة CBC الذي يقدمه الشيخ علي جمعة و الاعلامي عمرو خليل خلال شهر رمضان المبارك

برنامج الإمام الطيب

هو برنامج يحث على الاسلام و يناقش تساؤلات الناس حول الدين و التوحيد و الانبياء و الذي يقدمه الامام احمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الازهر على قناة CBC

برنامج لعلهم يفقهون

هو برنامج ديني يهدف الى التركيز على الخطاب الديني و وعي المسلمين تجاه الدين , و الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي و الشيخ رمضان عبد المعز على قناة DMC

برنامج الدنيا بخير

هو برنامج يعرض على قناة الحياة يهدف الى ترسيخ الهوية الوطنية لدى المواطنين و تقديم تاريخ مصر الحقيقي و انشاء جيل مثقف بالعادات و التقاليد , و الذي تقدمه لمياء فهمي عبد الحميد

برنامج إسال مع دعاء

هو برنامج ديني يقدم الاسئلة التي يطرحها الجمهور حول الامور الدينية و الدنيوية و يجيب عنها داعية و التي تقدمه دعاء فاروق على قناة النهار

برنامج حكاية حياة

هو برنامج يعرض الواقع و التحاليل العلمية و القضايا العامة في المجتمع بين الانسان و الشيطان , و الذي يقدمه شريف شحاته على قناة النهار

برنامج ربي زدني علماً:

هو برنامج يستعرض الامور الصحية و المشاكل التي قد يتعرض لها الانسان و اسبابها و حلولها الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان على قناة صدى البلد

برنامج رحلة حياة:

هو برنامج يستعرض الامور الحياتية و بعض الاسس و المفاهيم في الحياة و العلاقات بين البشر التي تؤدي الى سعادتهم , والذي يقدمه الداعية مصطفى حسنى على قناة ONE