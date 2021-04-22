التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021 على نايل سات وعرب سات

اليكم التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021، ونظرا لزيادة البحث من قبل المتابعين على محركات البحث العالمية عن تردد قناة جيوغرافيك، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي تتحدث عن التردد الجديد، نرجوا ان تنال اعجابكم .

قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021 تقدم العديد من البرامج والافلام والمعلومات الثقافية التي تغذي ثقافة الجمهور، إضافة إلى برامج عن الطبيعة مثل: الغابات والبحار والفضاء والصحراء وغيره التي يتمتع المشاهد بمشاهدتها .

لذا يحرص موقع فلسطين اليوم على توفير العديد من ترددات القنوات المختلفة واليوم يقدم لكم، تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 .

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

البرامج التي تقدمها قناة ناشونال جيوغرافيك :

أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.