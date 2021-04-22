محلل "إسرائيلي": السلطة تمهد الطريق لإلغاء أو تأجيل الانتخابات لهذا السبب

يرى الكاتب والمحلل الإسرائيلي أليئور ليفي، أن السلطة الفلسطينية تسعى الى الغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية أو تأجيلها خشية من خسارتها أمام قوة حركة حماس الموحدة.

واشار الكاتب في مقالة له على صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إلى أن السلطة الفلسطينية، تمهد الأرض، وتهيئ الأجواء للإعلان عن إلغاء الانتخابات التشريعية، بزعم أن السبب الرئيسي لإلغاء الانتخابات هو رفض "إسرائيل" لإجرائها بالقدس وفقًا لقول الكاتب.

ويعتقد الكاتب الإسرائيلي ليفي أن السبب الحقيقي لسعي السلطة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها هو الانقسامات داخل حركة فتح، والخوف من فوز حركة حماس المتماسكة والموحدة.

وبحسب المحلل الإسرائيلي، تبحث السلطة عن ذرائع للنزول عن الشجرة، وتمهد الأرض للإعلان عن إلغاء أو تأجيل هذه الانتخابات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل بشكل يومي عشرات النشطاء من حركة حماس في محاولة لإضعاف الحركة وخسارتها امام فتح كما يقول.