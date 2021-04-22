اليكم تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021، يحرص موقع فلسطين اليوم الإخباري على تقديم احدث الترددات لقنوات الاطفال، بعد ان وجد فريق فلسطين اليوم كثرة عمليات البحث علي محركات البحث العالمية لمعرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021.

لذا وبعد تغيير قناة طيور الجنة لتردداتها، نقدم لكم في فلسطين اليوم الاخباري احدث تردد لقناة طيور الجنة، لذا تابعو المقال للنهاية للتعرف على التردد الجديد.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2021

وقد شهدث عمليات البحث إزدياد كبير عن ترددات القنوات الجديدة 2021 علي العرب سات وخاصة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor Al Janah علي العربسات قناة طيور الجنة.

القناة يتابعها الكثير من الاطفال في العالم العربي، لذا تعد من اهم القنوات التي تقدم محتوى هادف يثقف الاطفال وينمي معارفهم، لذا خصصنا هذا المقال للحديث عن هذه القناة المهمة والتي يتابعها الملايين حول العالم.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021

تردد قناة طيور الجنة عربسات 2021

وفي وقت سابق فقد اعلنت ادارة القناة عن تعديلات وتحديث على ترددات الشبكة على كافة الأقمار الصناعية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي اشارة استقبال جديدة لترد قناة طيور الجنة الفضائية على مدار عربسات , وبات بامكان الجميع ضبط استقبال القناة بعد تغيير الترددات على الأجهزة عبر هذه الترددات .

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021

ويمكنكم الان استقبال تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بدر بإدخال التردد التالي :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات

ويمكن استقبال اشارة تردد قناة طيور الجنة الفضائية الآن على مدار نايل سات على التردد التالي :

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برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تقدم القناة الكثير من البرامج ومن تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التي قدمتها القناة مثل (فزورة مع الأمورة، بيت الحج، رياضة في رياضة، نشرة أخبار الدار، جنفل، قالتي العصفور، شموس لا تغيب، علي الهوي سوا، أشكال ألوان، الو طوط، منبر أحباب الله).

كما قامت بعرض مجموعة من الأناشيد والأغاني للأطفال مثل أنشودة ماما جابت بيبي، والليلة العيد، ويلا حفلة، وجننتوني، وكيف الحال وماما وبابا وغيرهم الكثير والكثير من روائع القناة.