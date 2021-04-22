شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-4-2021 ، ارتفاعا بشكل كبير، في نهاية التعاملات الاسبوعية اليوم الخميس، وقد حقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا ارتفاعا بمقدار 4 جنيهات للجرام عن سعر الصباح بعدما ارتفع بمقدار 7 جنيهات ليكون إجمالي الارتفاع 11 جنيه خلال 24 ساعة فقط .

وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22 -4- 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب بمختلف عياراتها في مصر حيث يهتم الكثير من المتابعين بالبحث عن اسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 مساء امس الأربعاء 791.23 جنية، وكانت في صباح اليوم، 787.34 جنيه، بينما كانت في صباح الثلاثاء 780.08 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في مساء امس الأربعاء، 1،794.02 $، وكانت في الصباح، 1،784.92 $، بينما كانت في صباح يوم الثلاثاء، 1.768.68$ .

وقد شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في التعاملات الفردية اليوم الخميس بمقدار 11 دولار بالإضافة لارتفاع في الصباح بمقدار 14 دولار ليكون إجمالى الارتفاع خلال 24 ساعة 25 دولار ليحقق أعلى ارتفاع منذ عدة شهور، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.83% .