نقدم لكم طريقة عمل مشروب التمر الهندي في رمضان، حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم الكثير من الوصفات للمشروبات والمأكولات التي تهم المتابعين والتي يبحثون عنها، لذا نقدم اليوم لهم، طريقة عمل مشروب التمر هندي في رمضان.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي في رمضان

ويعد مشروب التمر هندي من المشروبات الجميلة، التي يحرص الكثيرون على صناعتها لما لها من فوائد كبيرة لجسم الانسان، بسبب احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المميزة التي تساعد في عملية الهضم.

عصير التمر هندي من المشروبات المشهورة في رمضان ويحرص الصائمون على صناعته وتقديمه بارداً لأفراد الاسرة.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي في رمضان

المقادير:

كوب من التمر الهندي.

8 أكواب من الماء.

كمية من السكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

يتم نقع التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.

نضعه على النار مع الماء ونتركه حتى الغليان.

نتركه حتى يبرد تماماً ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

يتم تصفيته بالمصفاه ويعصر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به والبذور.

يضاف إليه ماء الورد ويحلى بالسكر، ويقدم في الكاسات ويضاف إليه مكعبات الثلج.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي في رمضان

فوائد عصير التمر الهندي:

عصير التمر الهندي يسهم في التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وكما أنه خالٍ من الدهون.

التقليل من نسبة الكوليسترول المرتفع بالدم كما أنه يمنع تراكم الدهون الثلاثية بالجسم.

الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس، والحماية أيضا من الأشعة الفوق بنفسجية.

التقليل من ظهور حب الشباب على البشرة والبثور، لأن التمر الهندي يحتوي على حمض الهيدروكسيد.

تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الإنسان.

الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

يحتوي على عناصر غذائية ضرورية، والكثيير من الأملاح المعدنية ومنها الكالسيوم والصوديوم.

يحتوي على الزيوت الطيارة وكما أنه يحتوي على الكثير من المركبات الضرورية ومنها البكتين والليمونين والمواد السكرية المختلفة.

ويساعد على التخلص من حالات الإمساك، ويحسن الهضم بشكل جيد وهذا لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم المهم جداً للجهاز الهضمي.