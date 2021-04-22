طريقة عمل مشروب الكركديه في رمضان، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري العديد من المقالات عن الاطعمة والمشروبات المفضلة لدى الصائمين، وفي هذا المقال سنتحدث عن مشروب الكركديه وطريقة عمله وفوائده .

يعد مشروب الكركديه من المشروبات المنعشة للجسم في شهر رمضان، حيث يعمل على تعويض النقص فى سوائل الجسم، ويجعل الشخص لا يشعر كثيراً بالعطش والتعب والمشقة اثناء صيام رمضان.

طريقة عمل مشروب الكركديه في رمضان

ولمعرفة كيفية تحضير مشروب الكركديه اليكم مقادير وطريقة عمله:

المقادير:

2 كوب من أوراق الكركديه.

لتر من الماء.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يتم إحضار أوراق الكركديه ووضعها في إناء كبير ويصب عليه الماء.

يتم ترك الكركديه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

نصفي الكركديه السائل من الأوراق، ونضيف إليه السكر، ويقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

يوضع بالثلاجة حتى يصبح بارداً، ويصب بالأكواب وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل مشروب الكركديه في رمضان

فوائد الكركديه في رمضان

يساعد على إمداد الجسم بالسوائل الضرورية وزيادة حركة نشاط الجسم أثناء الصيام.

من المشروبات الرائعة التي تساعد على التخلص من حالات الاكتئاب وتقلبات المزاج، كما أنه يقلل من التوتر والقلق الذي يشعر به البعض خصوصا قبيل الإفطار.

يعمل على التقليل من الوزن الزائد، لأنه يقلل من نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم.

يسهم في الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، خاصة مع الدهون التي يتناولها الكثيرون على الإفطار.

يساعد على حماية الجهاز الهضمي، ويعد من الملينات الطبيعية للأمعاء التي ترتبك كثيرا في رمضان، ويعد من مدرات البول القوية.

الكركديه الدافئ يساعد على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، والبارد يسهم في خفض الضغط لمن يعانون مشاكل الضغط المرتفع.

يحتوي على المعادن والفيتامينات اللازمة لحماية صحة الصائمين، ومنها فيتامين ج والذي يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة.

يحتوي على فتيامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها، والمساعدة على امتصاص الحديد بالجسم.

يسهم في الحماية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الزكام، التي قد تؤدي إلى الإفطار بسبب تناول الأدوية.