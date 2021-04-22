يشهد تردد قناة كراميش الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات بحثًا مكثفًا عبر الانترنت في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي لاسيما في ايام شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاهتمام الكبير بتردد قناة كراميش بعدما اعلنت القناة عن تغيير تردداتها على النايل سات خلال رمضان 2021.

وتعد القناة من أكثر القنوات المتخصصة للأطفال متابعة في الوطن العربي حيث تمكنت من كسب ثقة أولياء الأمور والأطفال الصغار، وحققن نسب مشاهدة مرتفعة جدًا.

وتتميز القناة بنشر الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية للطفل والرسوم المتحركة التي يستمتع بها الصغير والكبير.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

وتهتم القناة من خلال الفيديوهات والاغاني لنشر الأخلاق والقيم بين الأطفال، فهي تعرض كل ذلك مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار اليوم، بصوت وصورة فائقة الجودة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي

القمر الصناعي : نايل سات.