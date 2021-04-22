مهجة القدس: الأسير أيسر أطرش من جنين يتنسم الحرية 

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس:" أن قوات الاحتلال أفـرجـت عن الأسير المجاهد أيسر عايد محمد أطرش (42 عامًا) من بلدة كفر راعي بجنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عامًا.

ولفتت مهجة القدس أن الاحتلال كان قد اعتقل الاسير اطرش بتاريخ 23/04/2003م؛ حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن (18) عامًا، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال، مشيرة أنه في آخر عملية شارك فيها الأسير أيسر أصيب بعيار ناري في قدمه وعلى أثرها نقل إلى المستشفى وقامت قوات الاحتلال بملاحقته إلى المستشفى واعتقاله وهو مصاب.

يشار أن الأسير المحرر أيسر الأطرش ولد بتاريخ 05/06/1979م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

ـوبدورها تـقـدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر أيسر أطرش وعائلته بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع الاسرى والاسيرات من ســجون الاحتلال.