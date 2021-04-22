الكيلة تطالب الأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم لخدمة المرضى

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الخميس، من الأطباء المضربين عن العمل بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين، في ظل الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين.

وشددت الكيلة على أن محكمة النقض أكدت بقراراتها السابقة وقف إضراب الأطباء، منوهة إلى ان هناك أخبار غير دقيقة نشرت أمس حول رد المحكمة الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء.

وأوضحت أن محكمة النقض أكدت في قرارين سابقين وقف إضراب الأطباء في الدعوتين رقم 29/2021 و 51/2021، مشيرةً انه بما أن حجة الدعوتين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى، لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.