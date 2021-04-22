سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22-4-2021

انخفض سعر الذهب في السعودية حوالي أقل من ريال خلال التعاملات اليوم الخميس 22-4-2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال اسعار الذهب في السعودية بمختلف عياراته، حيث زادت عمليات البحث على محركات البحث عن اسعار الذهب ، لذا تابع المقال للنهاية.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الذي يعتبر من افضل العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه المستثمرون مقارنة بالعيارات الاخرى بخلاف الدول الأخرى 216.15 ريال سعودى مقابل 57.64 دولار امريكى.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس:

اسعار الذهب عيار 24 216.15 ريال $57.64

سعر الذهب عيار 22 198.14 ريال $52.83

اسعار الذهب عيار 21 189.13 ريال $50.43

اسعار الذهب عيار 18 162.11 ريال $43.23

سعر الذهب عيار 14 126.09 ريال $33.62

سعر الذهب عيار 12 108.07 ريال $28.82

سعر اوقية الذهب:

اسعار أوقية الذهب 6،722 ريال $1,793

سعر جنيه الذهب:

اسعار جنيه الذهب 1،513 ريال $403.47

سعر كيلو الذهب:

اسعار كيلو الذهب 216،149 ريال $57,637

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