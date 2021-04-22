مصدر خاص: اشتية يوقع كتاب اعتماد موظفي 2005 للبدء بإجراءات استيعابهم

كشف مصدر خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اليوم الخميس 22-4-2021، أن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية وقع كتاب استيعاب موظفي 2005 على الأجهزة الأمنية في السلطة.

وأشار المصدر إلى أن د. اشتية أرسل كتاب الاعتماد إلى التنظيم والادارة العسكرية للبدء الفوري في اجراءات استيعابهم موظفي تفريغات 2005.

يُشار إلى أن موظفي 2005 لا زالوا يخوضون اضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ ايام عدة وذلك في خيمة اعتصام نظموها في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد أن رئيس الحكومة د. محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.

وأكد ملحم في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس عباس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.