نائب قائد قوة القدس: قوى المقاومة تحيط بمواقع "الصهاينة" و"إسرائيل" الى زوال

قال نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا فلاح زاده اليوم الخميس :"إن قوى المقاومة متواجدة بالقرب من مواقع وأوكار الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم، وهو يقترب من الزوال كل لحظة، مؤكدًا ان قوى المقاومة لن تتخلى عن الكفاح مطلقًا، وأن أعداء إيران سيتلاشون وينهارون قريبا".

وأكد العميد فلاح زادة، على أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" لن يكون موجوداً في المستقبل على هذه الأرض، منوهاً إلى كلام الإمام السيد علي الخامنئي قبل عدة سنوات حين قال،" إن الكيان الصهيوني لن يكون موجودًا بعد 25 عامًا".

وأضاف خلال مراسم تأبين اللواء الراحل محمد حجازي في مدينة اصفهان اليوم الخميس،" أن على اعداء الشعب الايراني كأمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم ان يعلموا أننا ورثة محمد (ص) وعلي والحسين وجميع المظلومين في التاريخ".

وتابع العميد زادة مخاطباً كيان الاحتلال قائلاً:" لكننا سنواجهكم بعزة وكرامة، ولو قطعتمونا الاف المرات فأننا لن نحيد عن طريق القرآن وتوصياته في الدفاع عن الاسلام ومواجهة الكافرين".