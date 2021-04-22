11 مرشحًا للرئاسة السورية بينهم سيدتين

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ اليوم الخميس 22-4-2021 أن 11 سوريًا قدموا أوراقهم لطلب ترشيح اسمائهم إلى منصب رئيس الجمهورية بينهم سيدتين.

وأوضح الصباغ في جلسة مجلس الشعب أن 5 أسماء قدموا اليوم الخميس طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بينهم ناهد الدباغ وهي ثانية امرأة تتقدم للمنصب.

واشار الى ان الاسماء التي تقدمت اليوم الخميس لمنصب رئيس الجمهورية هي: "أحمد يوسف عبد الغني، وناهد أنور الدباغ، ومحمد صالح اسعد الحاج عبد الله، وعبد الحنان خلف البدوي، ومحمود أحمد مرعي.

ولفت إلى أن الأسماء المتقدمة لهذا المنصب اليوم رفعت عدد الاسماء المتقدمة للترشح بمنصب الرئاسة الى 11 شخصُا بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد.

وتعد ناهد الدباغ ثانية امرأة تتقدم بطلب لهذا المنصب بعد فاتن نهار التي أعلن رئيس المجلس أول أمس أنها تقدمت بطلب ترشح.