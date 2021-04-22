طريقة عمل الخروب في رمضان، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال طريقة عمل الخروب وبعض الفوائد لهذا المشروب الذي يشتهر في رمضان، وللتعرف على طريقة عمل هذا المشروب تابع المقال حتى النهاية.

طريقة عمل مشروب الخروب في رمضان

يحرص موقع فلسطين اليوم بشكل دائم على تقديم طرق عمل المشروبات والعديد من الاكلات المشهورة والمفضلة لدى المتابعين في رمضان، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل الخروب.

طريقة عمل مشروب الخروب في رمضان

ونقدم لكم هنا طريقة عمل الخروب والمقادير اللازمة لتحضيره في البيت حيث تكفي الكمية لثمانية أشخاص، واليكم المقادير:

- مقادير عمل الخروب:

كأسين من الخروب المجروش.

كأس سكر وبالإمكان تقليل الكمية حسب الرغبة.

أربع كؤوس من الماء.

طريقة عمل مشروب الخروب في رمضان

- طريقة عمل الخروب

لتحضير مشروب الخروب اليك الخطوات التالية:

ضع الخروب والسكر في وعاء عميق على نار متوسطة.

حرك المزيج بملعقة خشبية حتى يحترق السكر ويصبح كالكراميل.

قم بإضافة الماء إلى المزيج ودعه يغلي لمدة 2- 3 دقائق تقريبًا.

ابعد القدر عن النار وقم بإطفائها واتركه يبرد من ثم ضعه في البراد لعدة ساعات.

استخدم المصفاة أثناء سكب الخروب في الأكواب وضع فيه بعضًا من مكعبات الثلج.

طريقة عمل مشروب الخروب في رمضان

فوائد الخروب الصحية

السيطرة على الوزن والوقاية من السمنة.

تقوية الشعر وحمايته من التساقط.

الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة

المساعدة في السيطرة على مرض السكري والحماية منه.

تعزيز عملية الهضم والمساهمة في علاج الإسهال.

المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم.

تعزيز صحة القلب والسيطرة على مستويات ضغط الدم.

الوقاية من الإصابة بالسرطان.

المساعدة في علاج السعال وأعراض الانفلونزا