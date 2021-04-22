الخارجية: 4 وفيات في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس،:" انه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم، وبذلك ترتفع حالات الوفاة إلى 397 حالة، والإصابات إلى 13326، بعد تسجيل إصابة في اليونان.

بدورها أوضحت سفارة فلسطين لدى فنزويلا، انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن خليل عيسى، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

من جانبها اكدت سفارة فلسطين لدى البرازيل، انه سجلت حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن احمد الضابط، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، بينما أعلنت سفارة فلسطين لدى المانيا تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا" للطبيب سليمان أبو عبيد، أخصائي الطب النووي، ليرتفع عدد الوفيات الى 2.

وفي ذات السياق قالت سفارة فلسطين لدى الهند، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في صفوف الجالية، للمسؤول الإداري والمالي في السفارة فايق حمزة، فيما سجلت إصابة سابقة، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من خلو طاقم السفارة من الفيروس.

ومن جانبها قالت سفارة فلسطين لدى اليونان، بإصابة أحد موظفي السفارة بالفيروس، وبهذه الإصابة الجديدة يرتفع عدد الإصابات في جاليتنا إلى 5 اصابات.