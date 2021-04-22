القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجويّة في خميس مشيط بطائرة من نوع قاصف 2K.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع ، بأن السلاح الجوي المسيّر استهدف القاعدة بطائرة من نوع قاصف 2K، ملحقاً الأضرار بموقع عسكري مهم.

وأوضح سريع ان هذه العملية رداً على تصعيد العدوان والحصار المفروض على اليمن

في سياق متصل، أكدّت القوات المسلحة اليمنية في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصمّاد، منذ أيام، ان هناك عمليات قادمة ستكون باسمه، وانها تعمل على اعداد هذه العمليات وتنتظر الزمان والمكان المناسبين.

وكانت الولايات المتحدة قد شنّت حرباً على اليمن تحت مظلة "التحالف الدولي" وبقيادة الرياض عام 2015، ارتكبت خلالها العديد من الإنتهاكات الدولية والمجازر الإنسانية، وبعد فشلها في فرض إملاءاتها تعمل اليوم مع الولايات المتحدة على وقف الحرب عبر مفاوضات بين الطرفين، وكانت صنعاء قد طالبت برفع الحصار ووقف الأعمال العدوانية قبل مناقشة أي بند من البنود.