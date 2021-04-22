التنمية تصدر بياناً هاماً حول موعد صرف مخصصات الشؤون

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس 22/4/2021، أنها تبذل جهودا حثيثة مع وزارة المالية لصرف شيكات الشؤون 2021 في شهر رمضان".

وقالت الوزارة في بيان لها: "وزارة التنمية الاجتماعية أنها وإذ تدرك حجم المعاناة التي تواجهها الأسر الفقيرة نتيجة تأخر صرف مخصصات برنامج المساعدات النقدية، فإنها تبذل جهودا حثيثة مع وزارة المالية لضمان صرف المخصصات خلال شهر رمضان".

وحول موعد صرف شيكات الشؤون 2021 فأشارت الوزارة إلى أنها أنجزت ما هو مطلوب منها من تحضيرات للدفعة، وأن التأخير مرتبط باستمرار الأزمة المالية، والاقتطاعات الإسرائيلية، ومرتبط بتأخر مساهمة الاتحاد الأوروبي في الدفعات.

وفي ختام بيانها حول آخر أخبار شيكات الشؤون 2021، أعربت الوزارة عن استيائها من محاولات تسييس موضوع مخصصات الأسر الفقيرة واستخدامها لأغراض انتخابية ومصالح فئوية وسياسية صغيرة.