اقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال

واصل عشرات المستوطنين اليوم الخميس 22/4/2021، اقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الاسلامية بأن 63 مستوطنا، و35 من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.

يذكر، أن الاقتحامات مستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مشاهد استفزازية للمسلمين.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وتتصاعد خلال موسم الأعياد اليهودية، انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بشكل خاص وباقي أنحاء الضفة الغربية.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

ويقود عمليات الاقتحامات المركزة للأقصى وزراء في حكومة الاحتلال وحاخامات كالمتطرف "يهودا غليك"، الذين يقدمون شروحات توراتية عن الهيكل المزعوم بصوت مرتفع.