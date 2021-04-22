جيش الاحتلال يقر بفشل اعتراض الصاروخ الذي اطلق من سوريا

أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بفشل المنظومة الدفاعية في اعتراض الصاروخ الذي اطلق الليلة الماضية من الاراضي السورية اتجاه النقب.

وقال المتحدث في بيان له :" التحقيق الأولي في حادثة إطلاق صاروخ أرض- جو من سوريا على النقب كشف أنه لم يتم تنفيذ أي اعتراض فعلي للصاروخ".

وأضاف بأن ‏صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت اجزاؤه في منطقة النقب.

وكان جيش الاحتلال أكد الليلة الماضية، أن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من الأراضي السورية باتجاه دولة الاحتلال وسقط في منطقة النقب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب النقب في أعقاب إطلاق صاروخ.