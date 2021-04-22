ليبرمان: نتنياهو ينام مستعدا فقط للانشغال بشؤونه الشخصية

هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الليلة الماضية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية اختراق صاروخ يعتقد أنه قادم من سوريا للأراضي الإسرائيلية.

وقال ليبرمان في تغريده له عبر حسابه على تويتر، "الوضع الذي يطلق فيه صاروخ برأس حربي 200 كيلوغرام على "إسرائيل" كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تمامًا".

وأشار إلى أن نتنياهو ينام مستعدا فقط للانشغال بشؤونه الشخصية، ويترك الإسرائيليين بلا حماية.

وكان جيش الاحتلال أكد الليلة الماضية، أن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من الأراضي السورية باتجاه دولة الاحتلال وسقط في منطقة النقب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب النقب في أعقاب إطلاق صاروخ.