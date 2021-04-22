أسيران من الضفة يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الخميس، 22/4/2021، بأن أسيران من الضفة الفلسطينية المحتلة، يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما:

الأسير ربيع رفيق شريف أبو الرُّبْ (44 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين بالإضافة إلى 30 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.

يُذكر أن الأسير أبو الرُّب تعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من 100 يوم متتالية، واستخدم الاحتلال معه كل أشكال التنكيل والتعذيب، والتحق من داخل سجنه بجامعة القدس المفتوحة ومنعه الاحتلال من إكمال الدراسة، ثم التحق بجامعة الأقصى ومنع من الإكمال مرة أخرى، ثم أكمل بالجامعة العبرية، لينهي دراسة البكالوريوس، ويحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصادية.

الأسير نضال ابراهيم نمر داوود (51 عامًا) من مدينة قلقيلية، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.