تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

يستقبل برشلونة ضيفه خيتافي، مساء اليوم الخميس في لقاء برسم مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الاسباني في ملعب الكامب نو.

ويسعى البارسا لتحقيق الانتصار على الضيف المدريدي لمواصلة الحفاظ على آماله في نيل لقب الدوري الاسباني في الموسم الجاري.

ويحتل البارسا المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يملك خيتافي 31 نقطة يتواجد بهم في المرتبة الخامسة عشر.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – اوسكار مينجيزا.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – جوردي البا – سيرجينيو ديست.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي وانطوان جريزمان.