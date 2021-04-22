الخارجية الأمريكية: موقفنا من حماس لم يتغير واجراء الانتخابات أمر متروك للفلسطينيين

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حركة حماس، التي تصنفها واشنطن على أنها "إرهابية"، لم يتغير.

وحول الانتخابات الفلسطينية، قال نيد برايس :" لم يتغير موقفنا من هذا الأمر، فقد اتخذت الإدارة موقفاً ثابتاً مفاده أن إجراء انتخابات ديمقراطية هو أمر متروك للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديده ".

وأضاف:" الأمر ليس متروكاً لنا، ويبقى موقفنا هو أن الأمر متروك للفلسطينيين لتحديد كيفية المضي قدماً".

وجدد برايس التأكيد على رفض واشنطن لأي خطوات تقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين.