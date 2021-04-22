الخارجية الأمريكية: موقفنا من حماس لم يتغير واجراء الانتخابات أمر متروك للفلسطينيين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
22 ابريل 2021
الرئيس الامريكي جو بايدن.jpg
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أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حركة حماس، التي تصنفها واشنطن على أنها "إرهابية"، لم يتغير.

وحول الانتخابات الفلسطينية، قال نيد برايس :" لم يتغير موقفنا من هذا الأمر، فقد اتخذت الإدارة موقفاً ثابتاً مفاده أن إجراء انتخابات ديمقراطية هو أمر متروك للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديده ".

وأضاف:" الأمر ليس متروكاً لنا، ويبقى موقفنا هو أن الأمر متروك للفلسطينيين لتحديد كيفية المضي قدماً".

وجدد برايس التأكيد على رفض واشنطن لأي خطوات تقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين.

 

 

 

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