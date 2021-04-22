سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22/4/2021

عزز سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 22/4/2021، من أرباحها بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم عالميا، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو 7 أسابيع مقابل منافسيه، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ختام تعاملات الخميس إلى 893.75 جنيه مقابل 889.25 جنيه مستهل التعاملات.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 782 جنيها مقابل 778 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670.25 جنيه مقابل نحو 666.75 جنيه بداية التعاملات.

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 521.25 جنيه مقابل 518.75 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 446.75 جنيه مقابل 444.5 جنيه أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 335.25 جنيه مقابل 333.5 جنيه بداية السوق.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) 1795 دولارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع 6256 جنيها.

الذهب يربح عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الإثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط الماضي.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الدولار الأمريكي انخفض صباح الأربعاء، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا".

"بشرط بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتسب قوة لاختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 دولار للأوقية في الأيام القادم".

واعترى الضعف مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، بينما نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6%، لتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون بالسوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.