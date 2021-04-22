شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 22/4/2021 استقراراً في الاسعار وسط انخفاض الدولار الأمريكي عالميًا ، وسط ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

سعر الذهب في فلسطين من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 22/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 188.42 شيكل $57.67

سعر الذهب عيار 22 172.72 شيكل $52.86

اسعار الذهب عيار 21 164.87 شيكل $50.46

اسعار الذهب عيار 18 141.32 شيكل $43.25

سعر الذهب عيار 14 109.91 شيكل $33.64

سعر الذهب عيار 12 94.21 شيكل $28.83

اسعار أوقية الذهب 5,860 شيكل $1,794

اسعار جنيه الذهب 1,319 شيكل $403.69

اسعار كيلو الذهب 188,422 شيكل $57,669

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31

20 إبريل 185.84 162.61 139.38 108.41 92.92

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83