الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع لدرجات الحرارة الجمعة والسبت

توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الخميس 22/4/2021م، انخفاضا على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة نسبياً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام.

غدا الجمعة23/4/2021م يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً بوجه عام، مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم.

السبت24/4/2021م يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبياً في الجبال العالية في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم