انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

لازال يعاني سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الخميس 22/4/2021، من الهبوط مقابل الشيقل، الذي عانى منها منذ بداية الأسبوع، على الرغم من ارتفاع متتالي منذ بداية الشهر الماضي .

ويرجع مختصون انخفاض الدولار الأمريكي إلى ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الخميس 22/4/2021، على النحو التالي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:

الدولار: 3.27 شيكل

الدينار: 4.61 شيكل

اليورو: 3.93 شيكل