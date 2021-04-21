سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في مصر والذي واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه بشكل كبير، في نهاية التعاملات، الخميس، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا ارتفاعا بمقدار 4 جنيهات للجرام عن سعر الصباح بعدما ارتفع بمقدار 7 جنيهات ليكون إجمالي الارتفاع 11 جنيه خلال 24 ساعة فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في التعاملات الفردية الخميس بمقدار 11 دولار بالإضافة لارتفاع في الصباح بمقدار 14 دولار ليكون إجمالى الارتفاع خلال 24 ساعة 25 دولار ليحقق أعلى ارتفاع منذ عدة شهور، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.83% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مساء اليوم الأربعاء 791.23 جنية، وكانت في صباح اليوم، 787.34 جنيه، بينما كانت في صباح الثلاثاء 780.08 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في مساء اليوم الأربعاء، 1،794.02 $، وكانت في الصباح، 1،784.92 $، بينما كانت في صباح الثلاثاء، 1.768.68$ .



