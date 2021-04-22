رسميًا: الخليفي رئيسًا لرابطة الاندية الأوروبية

أعلنت وسائل الاعلام الرياضية في فرنسا اليوم الاربعاء 21-4-2021 عن تعين القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رئيسًا لرابطة الاندية الاوروبية خلفا للإيطالي أندريا أنييلي.

ويعد الايطالي أمدريا أنييلي أحد أعمدة إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد 2021 حيث استقال من منصبه كرئيس للنادي الايطالي فور اطلاق المسابقة الجديدة.

وقال الخليفي فور تعينه رئيساً لرابطة الاندية الأوروبية: "لم تكن قيادة ونزاهة ووحدة رابطتنا مطلبا أكثر مما هي عليه في هذه اللحظة المحورية لكرة القدم الأوروبية".

وأشار إلى أن رغبته في "تعزيز دور رابطة الأندية الأوروبية كصوت شرعي ووحيد للأندية الأوروبية".