سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 أبريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في السعودية، والتي ارتفعت في مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 أبريل 2021

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 214.25 ريال (57.13 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.46 ريال (49.99 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 160.68 ريال (42.85 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 أبريل 2021

الذهب الاقتصادي

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.98 ريال (33.33 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى نحو 6667.50 ريال (1778 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1499.72 ريال (399.92 دولار).

وعالميا، صعد الذهب في السوق الفورية 0.48% إلى 1777.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.44% لتسجل عند التسوية 1778.40 دولار للأوقية.