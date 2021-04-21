فيديو يوثق تحليق طائرات ايرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

تداولت وسائل الاعلام في العالم اليوم الأربعاء 21-4-2021 فيديو يوثق لحظة تحليق طائرات مسيرة تابعة للجمهورية الايرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية المتواجدة في الخليج العربي.

وأظهر مقطع الفيديو حاملة الطائرات الأمريكية حيث قالت وكالة فارس الايرانية: "إن 4 طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، ويظهر لقطات مقربة على سطح السفينة".

يذكر أن الحرس الثوري الايراني هدد واشنطن قائلًا: "إن قواته قادرة على ضرب وتدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة بلحظة واحدة".

قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة قال: "رغم امتلاك الأمريكيين للقوة إلا أن حرس الثورة تعلموا كيف يحاربونهم وبإمكانهم ضربهم وتدمير دفاعاتهم، وتوجيه ضربة شديدة لهم، عبر إطلاق 500 صاروخ في آن واحد".