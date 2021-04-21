الحرب قاب قوسين أو ادنى.. السودان يعلن قدرته على استرداد اراضيه من اثيوبيا

أكد الجيش السوداني اليوم الأربعاء 21-4-2021 على قدرته من استرداد كافة أراضي السودان بحسب حدود العام 1902 من إثيوبيا، عقب التصعيد العسكري الأخير بين البلدين.

وقال قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار سنواصل نشر قواتنا على المناطق الحدودية حتى استرداد كافة الأراضي السودانية وفق حدود عام 1902.

وجاء ذلك عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، الذي زار المدينة الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدًا قدرة الجيش السوداني على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية".

وفي الوقت ذاته تعهد كرار بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، وفق "سونا".

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية منذ نحو شهر توترا عسكريا بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراض قالت إنها تتبع للسودان في منطقة حدودية مع إثيوبيا، الا ان اثيوبيا اتهمت السودان حينها بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضي أثيوبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم.