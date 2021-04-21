مستوطنون يدعون لمهاجمة الفلسطينيين غدًا ويؤكدون "العرب سيحترقون"

دشن مستوطنون اسرائيليون مجموعة الكترونية على منصة "واتساب" بعنوان "العرب سيحترقون" لمناقشة كيفية مهاجمة الفلسطينيين، تزامنًا مع دعوات استيطانية لمهاجمة الفلسطينيين غدًا الخميس في القدس المحتلة.

وكانت مجموعة من المستوطنين دعت للمشاركة في مسيرات أطلق عليها مسيرات الانتقام من الفلسطينيين يوم غدٍ الخميس، في باب العامود الساعة الـ10 مساء.

وقال زعيم منظمة لهافا" "بنتسي غوبشطاين": "سنصل غداً بمظاهرة حاشدة وكبيرة جدًا إلى باب العمود في القدس حاملين الأعلام "الإسرائيلية" دفاعًا عن الشرف اليهودي" على حد زعمه.

وأضاف "غويشطاين" ووفقًا للقناة الاسرائيلية السابعة: "هذه الأرض لنا، أريد أن أقول للشرطة بأنه يجب تطبيق القانون في يافا وفي قلب القدس، ويجب ألا يخاف اليهود".

وكان مستوطنون قد هاجموا الفلسطينيين في مناطق عدة من الجزء الغربي للمدينة المقدسة بالضرب ورش غاز الفلفل وذلك تحت حماية جنود شرطة الاحتلال.

ويأتي ذلك في ظل محاولة الفلسطينيين للتواجد في ساحات المسجد الأقصى المبارك لإحياء أيام شهر رمضان لإقامة الصلاة والرابط في ساحاته.

وتشهد القدس منذ بداية شهر رمضان هجمة شرسة وممنهجة للاحتلال، تستهدف المقدسيين إما بالملاحقة والاعتقال تارة، أو بالاعتداء الجسدي بالضرب والقمع وإلقاء القنابل والأعيرة المطاطية في شوارع المدينة وعند أبوابها، ومنع من الجلوس في باب العامود تارةً أخرى.