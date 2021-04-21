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أنباء أولية عن مقتل مواطن بحي التفاح شرق غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 م
21 ابريل 2021
أنباء أولية عن مقتل مواطن بحي التفاح شرق غزة
#جريمة قتل
#حي التفاح
#مقتل مواطن في التفاح
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