أنباء أولية عن مقتل مواطن بحي التفاح شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 م
21 ابريل 2021
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أنباء أولية عن مقتل مواطن بحي التفاح شرق غزة

#جريمة قتل #حي التفاح #مقتل مواطن في التفاح

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