انسحاب أول نادِ اسباني من دوري السوبر الأوروبي الجديد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 21-4-2021 انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وبرر اتلتيكو خلال بيان له انسحابه من المسابقة بأنها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال "إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة لهذا القرار".

يذكر أن أبرز وأقوى الأندية في أوروبا معلنين عن مسابقة دوري السوبر الأوروبي الجديد بدلًا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنسحب العديد من الأندية الانجليزية من البطولة الجديدة ومن أبرزهم:

نادي مانشستر سيتي وهو أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.