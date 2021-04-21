الطيران المدني المصري يوقع اتفاقية مع وزارة المواصلات الليبية

وقعت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزارة المواصلات الليبية

ووفق وزير الطيران المصري محمد منار خلال لقاء مع وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي، تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي.

وقال منار إن "الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا وذلك في مجال الطيران المدني".

وأضاف أن "وزارة الطيران المدني المصرية وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفني بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران".