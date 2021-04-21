تفاصيل جديدة حول توقيف 18 اردنيا بتهمة "الفتنة"

نشرت وكالة الانباء الرسمية الاردنية بترا تفاصيل جديدة حول توقيف 18 اردنيا بتهمة بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الفتنة".

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية: "إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

وكانت النيابة العامة اعلنت امس الثلاثاء انتهاء التحقيقات حول الأحداث الأخيرة في الأردن، مؤكدة أن نتيجة التحقيق قد "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي: "إن النيابة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.