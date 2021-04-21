"المخللات" تزين موائد الصائمين في رمضان

يجلس الجميع على مائدة الافطار بانتظار صوت المؤذن إلا "أم محمود" التي تنشغل بتزين طبقها المفضل ذو الألوان الزاهية التي تساعد على فتح الشهية بعد نهار طويل من الصيام.

تضع "أم محمود" لمساتها الأخيرة على طبقها المكون من أنواع مختلفة للمخللات "خيار مملح وفلفل أصفر والزيتون الأسود، واللفت ذو اللون الزهري الملفت، اضافة الى الفجل وبعض من أوراق الخس والجرجير".

"أم محمود" تقول لمراسلنا، أن رائحة المخللات ولونها الملفت تفتح شهيتها للطعام حتى لو لم تأكل منها إلا القليل مؤكدة أن مائدة الطعام على الافطار فقط لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود طبق المخللات.

أما "أبو محمود" الذي أكد أن الفلفل الأصفر والخيار المملح وجبة اساسية على مائدة الطعام لذلك لا تخلوا مائدة طعامنا منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم من هذا الطبق المفضل للجميع".

وفيما يتعلق بخطورة المخللات التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، قال "أبو محمود": صحيح أن المائدة لا تخلوا من طبق المخللات الا أن الجميع يدرك خطورة الأملاح التي يسببها الاكثار من تناول المخللات لذلك فإننا نقتصر في تناولها قدر الامكان".

وبين "أبو محمود" أن المخللات التي يتناولها وعائلته صناعة منزلية، لافتًا إلى أنه يخشى أن تكون المخللات الموجودة في الأسواق ذات صبغة قاتلة أو يتم تسريع انضاجها باستخدام الكيماويات الخطيرة على جسم الانسان.

خطورة الاكثار من تناول المخللات

في تصريح سابق لاختصاصي علم التغذية العلاجية محمود الشيخ علي فإن المخللات عبارة عن خضروات مثل الخيار والباذنجان والفلفل والجزر وغيرها يضاف إليها ملح وماء، ولها قيمة غذائية وصحية وتحوي فيتامينات مفيدة للإنسان.

وأوضح الشيخ علي، أن المشكلة تكمن في كمية الملح المضافة إلى تلك الخضروات والذي يعمل على نقص قيمتها الغذائية، لافتًا إلى أن الصوديوم إذا زاد في جسم الإنسان عن المعدل الطبيعي يسبب مشاكل وخللا لدى الشخص الذي يكثر من تناول المخللات.

وبين أن جسم الإنسان يحتاج إلى 1.6 جرام يوميا من الملح أي ما يعادل ملعقة فقط، وإن زاد عن ذلك يضر بصحة الإنسان.

وفيما يتعلق على بضعف فوائد المخللات نتيجة كثرة الأملاح قال: "إن الملح يساعد على ضعف المعادن والعناصر في جسم الإنسان عندما يتم الاختلاط بين الصوديوم والكلور والبوتاسيوم حيث يحدث خلل وتظهر الأمراض المختلفة والتي منها ما يلي:

التهاب البنكرياس

ارتفاع مستوى السكر

عدم إفراز الأنسولين بشكل جيد من البنكرياس

ارتفاع ضغط الدم

إرهاق عضلة القلب وترسب الأملاح

جميع تلك الأمراض تسبب التهابات حادة ومشاكل عند التبول وإنتاج الحصوة لسوء تخزين المخللات وكثرة تناولها.

الاقتصاد تراقب الاسواق

المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى أصدر بيانًا في 19-4-2021 لتوضيح آلية عمل طواقم الاقتصاد وفرق حماية المستهلك في اسواق قطاع غزة وذلك من خلال الجولات التفتيشية على السلع الرمضانية.

وأكد أبو موسى أن الوزارة تتابع كافة السلع الموجودة في السوق وخاصة السلع الرمضانية ويتم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وعدم وجود فساد ظاهري فيها، كذلك متابعة الأسعار وضبطها.