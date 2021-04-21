امير سعودي يعلق على تقرير عن سرقة تركيا لأجزاء من الحجر الاسود

علق الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود على تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية حول نقل أجزاء من الحجر الأسود من الكعبة المشرفة إلى مسجد صقللي محمد باشا في اسطنبول.

وكان التقرير التركي اشار إلى مسجد صقللي محمد باشا"، في إسطنبول، يستضيف 4 قطع من الحجر الأسود والذي يعتبر موضع إجلال في الدين الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة في مكة المكرمة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الاناضول فإن الحجر الأسود تم نقله من جبل "أبو قبيس" قرب مكة إلى الكعبة أثناء بنائها، ولكن انكسرت منه أجزاء في وقت لاحق مع مرور الوقت.

وأشار التقرير إلى أن السلطان العثماني سليمان القانوني حرص على إحضار تلك الأجزاء المكسورة إلى إسطنبول، قبل خمسة قرون.

عقب انتشار التقرير التركي بشكل واسع في وسائل الاعلام علق ​الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود قائلًا: "أليس كان من باب أولى إعادة أجزاء الحجر الأسود لمكانها الطبيعي، أليست هي ملك لجميع المسلمين".

وأضاف الأمير آل سعود في تغريدة على تويترك

ألا تعتبر هذه الأعمال هي سرقة، تخيل معي أن من قام بهذه الأفعال أحد حكام الدولة السعودية لرأيت الإخوان ومن معهم يصيحون وينوحون بكل مكان ويتباكون على هذه الأجزاء لكنهم الآن لا صوت لهم