خطوات التسجيل تطبيق توكلنا لقاح كورونا بالسعودية

خطوات التسجيل في توكلنا لقاح كورونا بالسعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خدمة حجز اللقاح في منصة توكلنا والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، إتاحة خدمة حجز القاح مع توضيح خطوات الحجز الصحيحة، وذلك لضمان نجاح عملية الحجز وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية التي تسعي إلي حماية صحة المواطنين ووقايتهم من فيروس كورونا.

طريقة حجز لقاح كورونا توكلنا

وسنقدم لكم في فلسطين اليوم طريقة حجز القاح علي تطبيق توكلنا التي تم إيضاحها علي موقع تويتر فتتضمن علي الخطوات التالية:

فتح توكلنا والضغط على خدمات التطبيق المتاحة.

اختيار الخدمات الصحية واختيار اللقاح.

قم بتحديد المستفيد سواء كان المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين.

قم باختيار حجز موعد لقاح كورونا.

قم بالإجابة علي جميع الأسئلة المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة.

قم باختيار الوقت وأقرب مركز تطعيم ترغب بتلقي اللقاح به.

قم بتأكيد موعد الحجز، وبذلك تكون قد أتممت جميع خطوات الحجز بصورة صحيحة وعليك انتظار تأكيد الحجز للتوجه بالموعد وتلقي اللقاح.

شروط حجز موعد اللقاح

وأضاف التطبيق بأنه يتاح للمتقدمين تعديل رقم الجوال بتطبيق توكلنا بعد أن يقوم بتغيره في تطبيق أبشر، ليقوم بإعادة التسجيل بتطبيق توكلنا فيتم تعديل الرقم بصورة تلقائية، وأوضح تطبيق توكلنا أن الهدف وراء خطوات حجز اللقاح هو التأكد من عدة أمور هامة وهي

عمر المتقدم 7 سنوات فأكثر.

عدم وجود حجز مسبق للمتقدم لتلقي القاح.

عدم وجود نتيجة سابقة لفحص لم تظهر.

وجود مركز في نطاق 100 كم من موقع إقامة المتقدم.

ويعد تطبيق توكلنا هو أحد إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من انتشار الفيروس المستجد في كل مكان داخل المملكة، حيث قامت وزارة الصحة السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا وتباعد ليقوم بتحميله الجميع داخل مقرات العمل التابعة لوزارة، وذلك بجانب التأكيد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب المصافحة والتجمعات والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين والتعقيم بالكحول، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في إتاحة الخدمات الإلكترونية من خلال المواقع والبوابات المعتمدة بالمملكة.