توقيع اتفاق تعاون بمجال الصحة بين الامارات و الاحتلال "الاسرائيلي"

وقعت الامارات اليوم الأربعاء، 21-4-2021على اتفاق تعاون بمجال الصحة مع الاحتلال الاسرائيلي، في اطار اتفاق التطبيع بين الجانبين.

و كانت مصادر عبرية اشارت الى أنه تم التوصل الى تقدم بالاتصالات نحو توقيع اتفاقيات حول الجواز الأخضر مع الإمارات والبحرين، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقيات بسبب رفض "إسرائيل" الاعتراف باللقاح الصيني الشائع في الإمارات.

و في سياق متصل، عقد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان لقاءً مع المبعوث الإسرائيلي الخاص الى دول الخليج تسفي حيفتس، حيث استعرض اللقاء التقدم بالعلاقات بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع وتقوية التعاون في مجالات مختلفة منها الصحة والاقتصاد والاستثمار والسياحة.

و افادت وكالة الانباء الإماراتية، "وام" أن الجانبين استعرضا التعاون بين الجانبين في مواجهة جائحة كورونا وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان ايصال اللقاحات لكافة الدول خصوصًا أن "إسرائيل والإمارات تتصدران حاليًا دول العالم على صعيد معدل توزيع اللقاحات مقارنة بعدد السكان".