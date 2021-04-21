نادي الاسير: أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل أسيران، عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من اعتقالهما عام 2002.

وقال نادي الأسير الأسير خالد الحلبي (44 عاما) من مدينة القدس المحتلة، دخل اليوم عامه الـ20 في الاعتقال، وهو محكوم بالسجن 28 عاما.

واضاف النادي في بيان له، إن الحلبي تعرض للاعتقال منذ أن كان قاصرا، وواجه تحقيقا قاسيا استمر عدة أشهر، وفقد والده وهو في السجن، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

كما دخل الأسير منذر نور من مدينة طولكرم دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، مؤكداً نادي الاسير ان الاسير تعرض عقب اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر عدة أشهر، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد و30 عاما، وفي عام 2019 فقد والده وحرم من وداعه.

وأشار إلى أن الأسير نور تمكن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على درجة الماجستير، مشيرا إلى انه يقبع حاليا في سجن "هداريم".