كورونا تتحدى إجراءات الحكومة الوقائية وتنشر طفراتها المتحورة

"ارتفاعاً في الاصابات .. تشديداً للإجراءات" هي المعادلة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة خاصة وأن الحالة الوبائية فيه وصلت الي مرحلة صعبة جدا.

فرغم تشديد الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفايروس، الا ان اعداد حالات الوفاة والاصابات في تزايد مستمر خاصة مع انتشار الطفرات المتحورة للوباء داخل القطاع.

الامر الذي ينذر بكارثة صحية قد تصيب القطاع جراء الارتفاع الغير مسبوق في الاصابات في ظل النظام الصحي المتهالك في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي والنقص الكبير في الاجهزة الطبية المتخصصة بعلاج مصابى الوباء.

نسبة اشغال الاسرة وصلت 70%

مدير دائرة الطب الوقائي الدكتور مجدي ضهير، أكد أن نسبة إشغال الأسرة في العنايات المركزة بالمستشفيات وصلت إلى 70%، وهي نسبة عالية جداً.

وقال ضهير خلال تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، ان الحالة الوبائية في القطاع وصلت لحالة حرجة وصعبة نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين والوفيات، مؤكداً أن القطاع يعيش في ذروة الموجة الثانية من انتشار "كوفيد19".

وأوضح أن الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفيات وحالتها ما بين متوسطة وخطيرة وحرجة، في ازدياد بشكل يومي، الأمر الذي نتج عنه زيادة في أعداد الوفيات، لافتا الي ان دائرة الطب الوقائي تعمل على متابع جميع محافظات قطاع غزة، من المصابين والمخالطين للتحقق من مستويات انتشار فيروس كوفيد19، ويتم أخذ عينات للفحص السريع لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أو من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وبين ضهير إلى أن الفحوصات السريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد19، متوفرة في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة للمراكز الأهلية، داعياً كل من تظهر عليه الأعراض بضرورة إجراء الفحص الذي تظهر نتيجته بعد 15 إلى 30 دقيقة.

وطالب ضهير كل من تثبت إصابته الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة، من عزل منزلي مدته 10 أيام أو حتى اختفاء الأعراض بشكل كامل، مع ضرورة طلب الخدمة من المستشفيات في حال الشعور بأعراض شديدة، وذلك حفاظاً على أرواحهم وأرواح عائلاتهم.

غرف العناية قد امتلأت

من جانبه أكد الدكتور مروان الهمص مدير المستشفى التركي بغزة، ان الحالة الوبائية في قطاع غزة قد دخلت ذروة الموجة الثانية من انتشار الفايروس.

وقال الهمص خلال حديث لـ" قناة الجزيرة مباشر"، ان غرف العناية الخاصة بالمستشفى التركي قد امتلأت بالمرضى وكذلك جميع الاقسام بحالات خطيرة ومتوسطة، مبيناً بأن الاعداد التي تصل المستشفى كل يوم في تزايد.

وأشار الى ان الحالات المصابة بالموجة الثالثة تصل المستشفى بحالة مستقرة وبعد مكوثها يومين تتراجع الحالة وتصبح في وضع خطير جداً، موضحاً بأن تزايد الاعداد يجعل الضغط كبير على الطاقم الطبي من حيث الاجهزة التنفسية والكادر البشري.

ودعا الهمص المواطنين للالتزام بكافة اجراءات السلامة الوقائية للحد من انتشار الفايروس والتعامل مع الاجراءات التي تعلن عنها وزارة الداخلية بجدية، مؤكداً بان الطواقم الطبي تبذل كل ما بوسعها داخل المستشفى لتقديم الخدمة للمرضى.

قد يكون هناك طفرات جديدة

د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة توقع ، اليوم الاربعاء 21/4/2021 ، أن يكون هناك طفرات أخرى غير مكتشفة موجودة داخل قطاع غزة، موضحاً ان القطاع ليس بمنأى عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيطه.

وقال القدرة خلال تصريحات لصوت الاقصى ان المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا زال في صعود مستمر والموجة الثانية التي تعصف بالقطاع لا زالت في عنفوانها والفايروس لا زال تحت الدراسة في العالم.

يشار الي ان وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الأربعاء 21/4/2021 ، عن تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع اعداد الوفيات منذ بداية الجائحة لـ808 ، وتسجيل " 1268" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3855 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة ، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالة.

وأشارت الصحة الى تعافي 1725 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع اجمالي المتعافين 73924 حالة ، مشيراً الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 93910 اصابة واجمالي الحالات النشطة 19178 حالة

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 34287 شخص