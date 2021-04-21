كشف موقع واي نت العبري، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية "إسرائيلية" وإماراتية تشارك في أول مناورة جوية مشتركة "معلنة"، انطلاقًا من اليونان، حيث تستخدم المناورة قواعدها وأجوائها.

وذكرالموقع أن المناورة بدأت الأحد الماضي، وأطلق عليها اسم "إنيوخوس"، وتشارك فيها دول من أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا من خلال إرسال طائرات مرفقة بطواقمها، وأخرى فقط من خلال طواقم تدريبية مثل كندا، في حين أرسلت دول أخرى مثل النمسا ومصر والأردن ورومانيا وسلوفينيا مرافقين فقط.

وتشارك في المناورة 60 طائرة من أنواع مختلفة منها الشبح F35، وF16، وF15، وطائرات متطورة أخرى منها MQ-9 Ripper التي استخدمت في اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".

ووفقًا للموقع العبري، فإن المناورات تحاكي عدة سيناريوهات من أبرزها التعامل مع تهديدات صاروخية أرض - جو متقدمة.

في السياق، وصل قائد القوات الجوية الإسرائيلية "عميكام نوركين" إلى اليونان بهدف تعزيز العلاقات مع الدول المشاركة بالمناورة.

وتأتي المناورات الجوية الدولية في اليونان وسط جهود لتعزيز قوتها العسكرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنافس مع تركيا وصراعها على موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.

واعتبر وزير الخارجية اليوناني، "نيكوس دندياس"، في كلمته خلال اجتماعه مع وزراء خارجية قبرص الرومية و"إسرائيل" الجمعة الماضي، أن "الشراكة بين الإمارات و"إسرائيل" مهمة جدًا لكل دول المنطقة".

وكانت الإمارات قد عقدت، في اليوم ذاته، اجتماعًا في قبرص، هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية مع إسرائيل واليونان وقبرص الرومية.