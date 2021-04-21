يديعوت: مناورة للجيش تحاكي اندلاع مواجهة على عدة جبهات الشهر المقبل

قالت يديعوت احرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، على خلفية التوترات المتزايدة مع إيـران وتهديدات حزب الله وحمـاس ان الجيش "الإسرائيلي" سينفذ الشهر المقبل مناورة حربية كبيرة وفريدة من نوعها تحاكي اندلاع مواجهة على عدة جبهات مع التركيز على قطاع غزة ولبنان.

وأضافت الصحيفة ان المناورة ستتعامل مع سقوط صواريخ ذات رؤوس حربية 200-400 كيلوغرام، مبينة بأن الجبهة الداخلية ستجري تمارين تحاكي الأضرار الجسيمة جراء سقوط هذه الصواريخ في قلب المدن وتنفيذ إخلاء سريع للسكان مع التركيز على التعامل مع تلقي رشقات مكثفة من الصواريخ لم تعهدها "إسرائيل" من قبل.