مستوطنون يعتدون على رعاة اغنام شرق يطا

افادت مصادر محلية و شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنون اعتدوا اليوم الأربعاء، 21-4-2021 على رعاة الأغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.

و اوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن رعاة الأغنام في منطقة مغاير العبيد، تعرضوا للاعتداء من قبل مستوطنين من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، حيث تم مهاجمة راعي الأغنام مصلح مخامرة بالحجارة وطرده وأغنامه خارج منطقة الرعي، الى جانب الاعتداء على رعاة آخرين.

وأشار العمور، الى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال هذه الأيام على المواطنين وممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.